Mercato - OM : Sampaoli prêt à imiter Bielsa ? Il répond !

Publié le 10 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Régulièrement comparé à Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli assure toutefois qu'il n'a pas l'intention d'imiter son mentor.

Plus de dix jours après l'officialisation de sa nomination sur le banc de l'OM, Jorge Sampaoli s'est présenté en conférence de presse pour sa présentation ce mardi. Le technicien argentin a ainsi commencé à dévoilé son plan pour redresser le club phocéen en expliquant sa philosophie de jeu. Disciple de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli assure toutefois qu'il n'a pas l'intention d'imiter le Loco .

Sampaoli ne veut pas faire du Bielsa