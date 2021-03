Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli lâche ses vérités sur son arrivée à Marseille !

Publié le 9 mars 2021 à 15h15 par A.M. mis à jour le 9 mars 2021 à 15h17

Présent en conférence de presse pour la première fois depuis son arrivée à Marseille, Jorge Sampaoli a justifié le choix de rejoindre l'OM.

Nommé officiellement entraîneur de l'OM il y a une dizaine de jours, Jorge Sampaoli prendra officiellement ses fonctions ce mercredi à l'occasion du match en retard contre le Stade Rennais. Le technicien argentin est très attendu à Marseille puisque le club traverse une période délicate d'un point de vue sportif, et il sera chargé de redresser la barre rapidement afin de finir le plus haut possible en Ligue 1. Présent en conférence de presse ce mardi à l'occasion de sa présentation officielle, Jorge Sampaoli a d'ailleurs justifié son choix de rejoindre l'OM malgré le contexte actuel très particulier.

«Je connais depuis longtemps le club»