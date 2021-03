Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli a déjà commencé sa petite révolution…

Publié le 9 mars 2021 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 9 mars 2021 à 12h33

Lundi, Jorge Sampaoli a dirigé sa première séance d’entraînement à l’OM et peut donc pleinement débuter sa nouvelle aventure. D’ailleurs, à en croire les dernières tendances, l’entraîneur argentin a déjà fait quelques choix forts pour relancer au plus vite le projet McCourt.

Dix jours après sa nomination en tant qu’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli prend enfin ses quartiers au club ! Arrivé la semaine passée du Brésil après avoir mis un terme à son aventure avec l’Atletico Mineiro, le technicien argentin a été obligé de respecter un isolement de sept jours, et il a donc pris le relais de Nasser Larguet lundi, au lendemain de l’élimination inattendue en Coupe de France contre Canet-en-Roussillon (1-2). Sampaoli va donc avoir du pain sur la planche pour remettre l’OM sur de bons rails, et il a déjà commencé à dresser un plan de bataille bien précis…

Sampaoli va revoir toute la tactique

Comme l’a révélé L’Equipe dans ses colonnes du jour, Jorge Sampaoli aurait pris une première décision forte pour l’OM puisqu’il a annoncé à ses joueurs lundi qu’ils disputeraient les prochains matchs en 5-3-2. Plutôt adepte du 4-3-3 ou du 3-5-2, l’ancien sélectionneur de l’Argentine estime néanmoins que l’effectif actuel de l’OM ne lui permettra pas d’opter pour ces deux schémas, et il devrait donc jouer la sécurité. De plus, Sampaoli aurait été « atterré » par la prestation du club phocéen dimanche en Coupe de France, et cette défaite face à des amateurs de National 2 lui a donc présenté l’étendue du chantier qui l’attend désormais à l’OM dans ses nouvelles fonctions. Sa révolution tactique a donc déjà débuté, et Jorge Sampaoli dispose d’ailleurs plus que jamais du soutien de sa direction.

McCourt et Longoria attendent beaucoup de lui