Mercato - PSG : Le voile se lève sur le transfert avorté de Neymar au FC Barcelone…

Ne semblant alors pas comblé au PSG, Neymar aurait tout mis en oeuvre pour que le club de la capitale accepte de le vendre au FC Barcelone. Mais la direction du Barça n’était pas dupe et savait que cette opération en se concrétiserait pas.

Le PSG aurait pu perdre Neymar à l’été 2019, le Brésilien ayant semblé tout proche de retrouver le FC Barcelone. D’ailleurs, en toute fin de mercato, dans l’optique de forcer son retour au Barça , la star auriverde aurait été prête à sortir 20M€ de sa poche pour que l’opération se concrétise. Néanmoins, les dirigeants du PSG, malgré les différentes réunions au sommet avec leurs homologues catalans, l’échange XXL dans lequel Ousmane Dembélé notamment aurait pu faire partie intégrante, n’a finalement pas eu lieu. De quoi donner un coup derrière la tête à Neymar qui aurait particulièrement voulu revenir au FC Barcelone. C’est en effet l’information qu’une source proche de la direction du FC Barcelone de l’époque a confié à The Athletic ces dernières heures. Le correspondant en Espagne du média Dermot Corrigan a divulgué les propos de la source en question dans lesquels on note de sérieux regrets éprouvés par Neymar au début de son aventure. « Neymar a eu des regrets presque immédiats. Il contactait le club pour qu’il le reprenne, régulièrement, quatre ou cinq mois après qu’il soit parti. Mais il ne pouvait pas, puisque le PSG n’était pas un club vendeur, et aurait paru stupide de le faire ».

De son côté, malgré l’arrivée d’Antoine Griezmann quelques semaines plus tôt, le FC Barcelone a bel et bien tenté un coup, mais n’y croyait pas trop. En effet, le PSG n’était pas dans une position qui l’obligeait à vendre l’une, si ce n’était la pièce-maîtresse de son effectif. Et un ancien dirigeant du FC Barcelone a clairement fait savoir à The Athletic que ce feuilleton était voué à l’échec. « Beaucoup de choses ont été révélées dans les médias qui ne sont pas vraies. S'il allait revenir, si ceci ou cela. Mais je savais qu'il lui était impossible de revenir à Barcelone. Il était sous contrat au PSG. Et le PSG ne négocie pas ».

