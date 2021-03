Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible constat en interne sur le transfert avorté de Frenkie De Jong...

Publié le 9 mars 2021 à 11h15 par A.M.

Longtemps idéalement placé pour recruter Frenkie De Jong, le PSG n'a finalement rien pu faire face au FC Barcelone comme on le constate en interne.

Durant le mois de janvier 2019, un joueur se retrouve au cœur de toutes les spéculations : Frenkie De Jong. Auteur d'une grande saison avec l'Ajax Amsterdam, l'international néerlandais est convoité par plusieurs grands clubs européens à commencer par Manchester City et le PSG. Toutefois, les Parisiens ont une longueur d'avance dans ce dossier et semblent idéalement placés par rafler la mise... jusqu'à ce que le FC Barcelone n'entre en scène.

«C'était le club de ses rêves d'enfant, on ne peut pas lutter contre ça»