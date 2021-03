Foot - Mercato - PSG

PSG : Remontada, Barça… Marquinhos met les choses au clair !

Publié le 9 mars 2021 à 19h45 par H.G.

Alors que le PSG affrontera de nouveau le FC Barcelone ce mercredi pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, Marquinhos estime que l’épisode de la Remontada appartient désormais au passé.

Après sa large victoire 4-1 face au FC Barcelone au Camp Nou il y a trois semaines en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a pris une sérieuse option pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition européenne. Cependant, avant cela, le club de la capitale fera de nouveau face aux Catalans ce mercredi pour le compte du huitième de finale retour au Parc des Princes. Et si ce match est censé n’être qu'une formalité pour les Parisiens, gare au relâchement ! En effet, il y a quatre ans, le PSG était annoncé comme qualifié en quarts de finale après sa victoire 4-0 au Parc des Princes à l’aller avant que le Barça ne réalise finalement une incroyable remontée au score au match retour en s’imposant 6-1 au Camp Nou. Mais aux yeux de Marquinhos, ce douloureux épisode de la Remontada va servir au PSG ce mercredi afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé.

« Il y a des cicatrices qui restent dans l’ADN du club et c’est à nous d’en tirer des leçons »