Mercato - OM : Arrivées, départs... Longoria trace sa feuille de route !

Publié le 9 mars 2021 à 17h30 par A.C.

Pablo Longoria, nouveau président de l’Olympique de Marseille, a parlé des grands axes de son futur mercato estival.

On l’avait vu à l’aéroport, puis au centre d'entrainement avec les joueurs. Mais c’est ce mardi que Jorge Sampaoli est devenu l’entraineur de l’Olympique de Marseille à part entière. L’Argentin a été présenté en conférence de presse et va affronter ce mercredi son premier match, avec la réception du Stade Rennais. Questionné sur l’effectif à sa disposition et sur des éventuels changements, Sampaoli a expliqué vouloir d’abord se concentrer sur une révolution tactique. « Oui c'est mon souhait de mette en place une philosophie de jeu. On a commencé à proposer de outils pour sortir de ce moment difficile » a expliqué le nouvel entraineur de l’OM, avant de renvoyer à plus tard les véritables débats sur le mercato. « Si j’ai reçu des garanties pour le recrutement ? Ça relève du moyen terme. Tout d'abord on s'attelle au travail de diagnostic de l'équipe pour bien finir le championnat. Après, à moyen terme nous allons travailler avec le président et on saura où recruter mais dans un premier temps, il s'agit de faire progresser l'équipe rapidement ». Pourtant, à peine arrivé au club, Sampaoli se retrouve avec plusieurs dossiers délicats...

« Un mercato commence quand la saison commence »

Ça tombe bien, Pablo Longoria était présent à ses côtés en conférence de presse. Le nouveau président de l’Olympique de Marseille a donc logiquement été interrogé lui aussi sur le mercato à venir. « Un mercato commence quand la saison commence. Depuis le premier jour on travaille ensemble pour trouver des solutions pour le futur mercato d'été. Il y a beaucoup de situations particulières, fin de contrat, prêts... » a expliqué Longoria. « Maintenant qu'on commence l'aventure avec un nouveau coach et une philosophie de jeu particulière, c'est nécessaire de s'adapter à cette philosophie pour trouver les profils de jeu qui vont lui permettre de mettre en place le jeu qu'il a dans la tête ».

