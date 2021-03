Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un coup à 10M€... pour remplacer Mandanda !

Publié le 9 mars 2021 à 14h15 par A.M.

Alors que Pablo Longoria envisagerait de se séparer de Steve Mandanda, le nouveau président de l'OM suivrait avec attention le jeune portier du Besiktas : Ersin Destanoğlu (20 ans).

Cet été, Pablo Longoria réserverait une énorme revue d'effectif pour l'OM. Personne ne semble à l'abri, pas même ceux qui semblaient être des cadres indéboulonnables il y a encore quelques mois. C'est notamment le cas de Steve Mandanda. En effet, bien qu'il ait prolongé son bail jusqu'en 2024 l'été dernier, l'international français ne semble pas entrer dans les plans de Pablo Longoria qui devrait donc révolutionner le poste de gardien de but puisque Yohann Pelé, en fin de contrat le 30 juin prochain, ne sera pas conservé non plus.

Ersin Destanoğlu dans le viseur de l'OM ?