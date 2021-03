Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria boucle un nouveau départ !

Publié le 9 mars 2021 à 1h00 par A.C.

Pablo Longoria, le nouveau président de l’Olympique de Marseille, continue son ménage en interne.

Le départ de Jacques-Henri Eyraud de la présidence de l’Olympique de Marseille n’était qu’un premier pas. Pablo Longoria a compris que s’il veut véritablement faire la paix avec les supporters et repartir sur un nouveau cycle, il doit faire table rase. Il doit notamment se séparer des principaux soutiens d’Eyraud, qui a désormais un siège au conseil de surveillance de l’OM. Cela a été le cas avec Thierry Aldebert, directeur adjoint et responsable de l’exploitation du stade Vélodrome, tout récemment mis à pied. Hugues Ouvrard, le head of business de l’OM, serait également menacé.

Grégory Vignal va quitter l’OM