Mercato - OM : Eyraud toujours plus isolé au sein de l’OM ?

Publié le 6 mars 2021 à 14h45 par A.C.

Ancien président de l’OM désormais au conseil de surveillance, Jacques-Henri Eyraud est en train de voir ses principaux soutiens le quitter.

Certains diront que Frank McCourt a voulu acheter la paix avec les supporters, d’autres qu’il n’a fait que renvoyer le problème. Quoi qu’il en soit, le propriétaire de l’Olympique de Marseille a décidé de déchoir Jacques-Henri Eyraud du rôle de président. Mais ce dernier ne quitte pas l’OM pour autant ! Il rejoint en effet le conseil de surveillance du club... ce qui n’a pas manqué d’alimenter les rumeurs ! A Marseille on explique en effet que le ver serait toujours dans le fruit, puisqu’Eyraud peut désormais agir dans l’ombre.

Aldebert parti, place à Ouvrard ?