Mercato - OM : La révolution de McCourt n’est pas terminée à Marseille !

Publié le 5 mars 2021 à 23h10 par B.C.

Alors que de gros changements ont été décidés par Frank McCourt à l’OM la semaine dernière, d’autres départs pourraient rapidement être actés en interne.

À la surprise générale, l’OM annonçait la semaine dernière le départ de Jacques-Henri Eyraud. Si ce dernier conserve malgré tout un poste au sein du club, c’est désormais Pablo Longoria qui présidera l’Olympique de Marseille, à la plus grande joie des supporters qui militaient pour un changement à ce poste. Mais Jacques-Henri Eyraud ne devrait pas être le seul concerné par ce grand ménage dans l’organisation, puisque d’autres départs en interne aurait été décidés.

Des proches d’Eyraud poussés vers la sortie ?