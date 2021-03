Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien de la maison pour épauler Sampaoli ?

Publié le 9 mars 2021 à 10h00 par A.C.

Jorge Sampaoli commence à prendre ses marques à l’Olympique de Marseille, après un premier entrainement dirigé ce lundi.

C’est parti. Arrivé déjà il y a plusieurs jours à Marseille, Jorge Sampaoli a enfin pris ses nouvelles fonctions. Le nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille a dirigé sa première séance ce lundi. Les choses vont d’ailleurs aller très vite, puisque Sampaoli apparaitra pour la première fois sur le bord du terrain ce mercredi, pour la rencontre de Ligue 1 entre l’OM et le Stade Rennais. D'ailleurs, il semble vouloir rester fidèle à ses principes et miser sur on football offensif, basé sur la possession, afin de relancer l’OM.

Abardonado, le nouveau bras droit de Sampaoli