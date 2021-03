Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme coup de balai est réclamé pour l’effectif !

Publié le 9 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancien joueur emblématique de l’OM, Mathieu Valbuena estime que Pablo Longoria devra opérer à un ménage drastique dans l’effectif du club phocéen.

Passé par l’OM entre 2006 et 2014, Mathieu Valbuena a vécu une histoire bien particulière avec le club phocéen même si elle s’est mal terminée puisqu’il avait signé chez le rival lyonnais un an après son départ. Néanmoins, Valbuena garde un œil très attentif sur l’actualité de l’OM, et au micro de RMC Sport , l’ex-international français a jugé la situation actuelle de la formation de Jorge Sampaoli, et son constat est très clair : l’OM doit se séparer de la plupart de ses joueurs actuels.

« Il vaut mieux payer et se débarrasser des joueurs »