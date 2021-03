Foot - Mercato

Mercato : Pierre Ménès interpelle Génésio sur un sujet à 50M€ !

Publié le 9 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Bruno Génésio vient d’être nommé entraîneur du Stade Rennais, Pierre Ménès s’interroge sur la future gestion de l’entraîneur lyonnais, et notamment en ce qui concerne la ligne d’attaque.

Bruno Génésio est attendu en pompier de service au Stade Rennais ! Suite à la démission de Julien Stéphan, c’est l’ancien entraîneur de l’OL qui a été nommé sur le banc du club breton et aura donc pour mission de redresser la barre. Et alors que l’état de forme des attaquants rennais comme Jérémy Doku, Martin Terrier et Serhou Guirassy interpelle, Pierre Ménès a fait passer un message à Génésio dans sa chronique de Pierrot Face Cam .

« Voilà une attaque qui a coûté 50M€… »