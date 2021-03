Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a déjà pris une grande décision en interne !

Publié le 9 mars 2021 à 8h30 par G.d.S.S. mis à jour le 9 mars 2021 à 8h31

Récemment nommé au poste d’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli s’est entretenu pour la première fois avec ses joueurs lundi. Et l’entraîneur argentin leur a fait part d’un premier changement de taille avec un passage en 5-3-2 pour les rencontres à venir.

La nouvelle ère va enfin pouvoir débuter à l’OM ! Jorge Sampaoli, qui vient de terminer sa période d’isolement de sept jours, prend désormais pleinement ses nouvelles fonctions d’entraîneur du club marseillais, et il a pu rencontrer ses joueurs pour la première fois lundi. La première journée de Sampaoli à la Commanderie donc, mais dans une ambiance particulière puisque l’OM a été éliminé à la surprise générale en Coupe de France par Canet-en-Roussillon (1-2), pensionnaire de National 2. Et le technicien argentin a d’ailleurs suivi cette déconvenue…

Sampaoli compte passer en 5-3-2