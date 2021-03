Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : De gros changements apportés par Jorge Sampaoli ? La réponse !

Publié le 9 mars 2021 à 5h00 par T.M.

Pour relancer la machine, l’OM compte sur Jorge Sampaoli. Connaissant bien l’Argentin, Steven Nzonzi a évoqué son futur apport chez les Phocéens.

Ce mercredi, l’OM a rendez-vous avec Rennes pour un match en retard de Ligue 1. Une rencontre qui sera forcément très suivie puisqu’elle sera la grande première de Jorge Sampaoli sur le banc phocéen. Après l’intérim de Nasser Larguet, l’Argentin a repris les clés de l’OM ce lundi et le nouveau chapitre va pouvoir débuter sur la Canebière. Sampaoli réussira-t-il toutefois à faire changer les choses chez les Phocéens ? La question a été posée à Steven Nzonzi, qui retrouvera mercredi son ancien entraîneur au FC Séville.

« Il met du dynamisme dans son groupe et son effectif »