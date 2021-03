Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta décisif pour l’avenir de Messi ? Koeman répond !

Publié le 9 mars 2021 à 19h00 par H.G.

Alors que l’élection de Joan Laporta pourrait changer la donne pour l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone, Ronald Koeman refuse de se projeter sur la question pour l’heure.

Élu président du FC Barcelone ce dimanche, Joan Laporta pourrait provoquer un retournement de situation pour l’avenir de Lionel Messi, dont le contrat expirera le 30 juin prochain. En effet, si l’international argentin est annoncé dans le viseur du PSG, l’élection de l’ancien président du Barça entre 2003 et 2010 pourrait le conduire à accepter de renouveler son bail au sein de son club de toujours. C’est ce que le10sport.com vous annonçait en exclusivité, et c’est logiquement l’ambition affichée par Joan Laporta tout au long de sa campagne. Ainsi, depuis dimanche, un regain d’optimisme est un intervenu parmi les observateurs du FC Barcelone vis à vis de l’avenir de Lionel Messi. Seulement voilà, aux yeux de Ronald Koeman, il est encore trop tôt pour se projeter…

« J’espère qu’il restera parmi nous »