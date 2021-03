Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les retrouvailles entre Neymar et Messi se précisent !

Publié le 9 mars 2021 à 20h10 par Th.B.

Disposant toujours d’une belle relation malgré le départ de Neymar pour le PSG en 2017, le Brésilien et Lionel Messi auraient toujours des chances d’être réunis au Paris Saint-Germain selon un proche du numéro 10 parisien.

À l’approche du mercato estival, le PSG suivrait avec attention l’évolution de la situation de Lionel Messi. Déjà intéressé l’été dernier après l’épisode du burofax, le Paris Saint-Germain compterait jouer sa carte pour le sextuple Ballon d’or que le club pourrait gratuitement recruter à l’expiration de son contrat au FC Barcelone, à savoir dès le 30 juin prochain. Cependant, le10sport.com vous a révélé le 9 février dernier qu’en cas de victoire de Joan Laporta aux élections présidentielles qui se sont déroulées dimanche et qui l’ont vu être élu par les socios, une prolongation serait plus que susceptible à ce stade. En décembre dernier, Neymar tenait ce discours au micro d ’ESPN Argentine . « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ».

« Il est plus facile pour Messi d'aller à Paris que pour Neymar de retourner à Barcelone »