Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Aréola !

Publié le 9 mars 2021 à 22h45 par Th.B.

Alors qu’un retour au PSG était évoqué par L’Équipe ces derniers temps, Fulham prévoirait de lever l’option d’achat figurant dans le prêt si le club anglais se maintenant en Premier League.

Ne comptant plus sur Alphonse Aréola, le PSG s’est entendu avec Fulham en septembre dernier pour un nouveau prêt, après celui du Real Madrid, mais cette fois-ci, une option d’achat a été incluse dans l’accord. Ayant connu des débuts un peu mitigés, le champion du monde tricolore revient fort et permet aux Cottagers de conserver leurs espoirs de maintien en Premier League (18ème au classement) intacts à plus de 10 journées du dénouement du championnat. Et le PSG pourrait définitivement se séparer du portier formé au club parisien, contrairement à ce que L'Équipe a dernièrement avancé.

Alphonse Aréola définitivement à Fulham, si…