Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, Real Madrid... La presse espagnole fait une annonce pour Mbappé !

Publié le 9 mars 2021 à 19h15 par H.G.

Alors que le PSG aimerait que Kylian Mbappé prolonge son contrat expirant actuellement le 30 juin 2022, l’international français ferait bien plus que la sourde oreille face aux relances parisiennes sur le sujet.

« Je suis confiant. Le PSG est l'un des plus grands clubs du monde. Nous pouvons offrir à Neymar et Kylian ce que peu d'autres clubs dans le monde peuvent », a confié Mauricio Pochettino ce mardi dans un entretien accordé à CBS Sports au sujet des prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. Cependant, si Leonardo est proche de toucher au but avec le premier cité, la donne serait différente avec l’international français. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, l’ancien joueur de l’AS Monaco continue de demander un temps de réflexion avant de se positionner sur son avenir. Et malgré la confiance affichée par Mauricio Pochettino, il se pourrait que le cas Kylian Mbappé commence à inquiéter au sein du PSG…

Kylian Mbappé ne voudrait pas prolonger !