Mercato - PSG : Le Real Madrid a tenté un coup XXL avec Neymar !

Publié le 9 mars 2021 à 20h15 par Th.B.

Hormis le FC Barcelone, Neymar aurait suscité un vif intérêt en provenance du Real Madrid ces dernières années. Cependant, l’idée d’arborer la tunique merengue n’aurait jamais traversé l’esprit du numéro du PSG.

L’aventure parisienne de Neymar n’a pas été de tout repos pour le PSG. En effet, un an seulement après son arrivée, le Real Madrid n’a cessé d’être annoncé comme la potentielle future destination de la star auriverde. À l’été 2019, le feuilleton Neymar repartait de plus belle avec la volonté du joueur de revenir au FC Barcelone et les dirigeants blaugrana ayant fait leur maximum pour convaincre le PSG de céder son numéro 10, en vain. Depuis cet épisode, Neymar semble profiter au maximum de son expérience au Paris Saint-Germain et est tel un poisson dans l’eau comme le10sport.com vous le révélait en juillet dernier. Néanmoins, The Athletic est revenu sur les velléités de départ de Neymar pour le FC Barcelone. En ce qui concerne le Real Madrid, le Brésilien n’en aurait jamais eu.

Neymar, pas intéressé par le Real Madrid selon un proche