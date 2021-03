Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le désir de Neymar de revenir au Barça !

Publié le 9 mars 2021 à 10h45 par Th.B.

Alors que Neymar est à présent épanoui au PSG comme il l’a lui-même assuré en interview récemment, le Brésilien n’a pas toujours été dans cet état d’esprit et aurait immédiatement regretté son transfert à Paris d’après les informations récoltées par The Athletic.

À l’été 2017, le FC Barcelone a vu Neymar quitter le club culé seulement un an après avoir prolongé son contrat pour rejoindre le PSG. Les dirigeants parisiens étaient parvenus à lever la clause libératoire fixée dans le contrat de Neymar au Barça au montant de 222M€. Ce qui lançait le méga mercato du PSG, qui s’attachait lors des ultimes heures de la session estivale des transferts les services de Kylian Mbappé. Cependant, et bien que Neymar soit comme un poisson dans l’eau au PSG depuis quelques mois comme le10sport.com vous l’a révélé en juillet dernier, ses débuts au PSG n’étaient pas rose.

Neymar aurait contacté le Barça régulièrement pour revenir !