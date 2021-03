Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a joué un terrible tour au Qatar...

Publié le 9 mars 2021 à 10h15 par A.M.

Secrétaire technique du FC Barcelone entre 2018 et 2020, Eric Abidal dévoile les coulisses du recrutement de Frenkie De Jong, passé tout proche de rejoindre le PSG durant l'hiver 2019.

Au cœur d'une saison 2018/2019 exceptionnelle, l'Ajax Amsterdam permet notamment à deux joueurs de se distinguer et de se mettre en valeur : Matthijs de Ligt et Frenkie De Jong. Deux joueurs qui ont notamment tapé dans l'œil du PSG. Mais c'est le second qui se retrouve rapidement au cœur d'une première lutte acharnée. Dès le mois de janvier 2019, Frenkie De Jong est effectivement ardemment convoité par le club parisien qui tente de le recruter. Antero Henrique, alors directeur sportif du PSG, fait le forcing et semble proche de rafler la mise. Mais le FC Barcelone n'a pas l'intention de se laisser faire et passe à l'action afin de devancer la concurrence comme le raconte Eric Abidal alors secrétaire technique du Barça.

Abidal a convaincu De Jong