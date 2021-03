Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, PSG… L’avenir de Messi est-il relancé avec le retour de Laporta ?

Publié le 9 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Élu président du FC Barcelone ce dimanche, Joan Laporta n’a pas tardé avant d’évoquer l’avenir de Lionel Messi. Il faut dire que les deux hommes se connaissent bien, ce qui pourrait relancer l’avenir de l’Argentin.

Libre à l’issue de la saison, l’avenir de Lionel Messi reste encore incertain. L’Argentin souhaitait en effet quitter le FC Barcelone l’été dernier et attend désormais la fin de saison avant de prendre une décision. Le club culé cherche bien évidemment à prolonger le bail de sa star, mais le PSG et Manchester City restent à l’affût dans ce dossier. Alors qu’un départ de Messi semblait proche de voir le jour, les résultats des élections présidentielles pourraient changer la donne. Comme annoncé par le10sport.com, la présence de Joan Laporta chez les Blaugrana incite Lionel Messi à rester en Catalogne. La victoire de l’homme de 58 ans n’arrange donc pas les affaires des prétendants, d’autant qu’il compte rapidement mettre un terme à ce dossier.

Laporta veut garder Messi