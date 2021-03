Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino botte en touche pour Lionel Messi…

Publié le 9 mars 2021 à 15h10 par Th.B.

Alors que le PSG cultiverait le désir de mettre la main sur Lionel Messi, Mauricio Pochettino refuse catégoriquement d’alimenter ce feuilleton et l’a clairement fait savoir.

Avec l’élection de Joan Laporta au poste de président du FC Barcelone, l’avenir de Lionel Messi pourrait totalement être relancé. Le10sport.com vous révélait le 9 février dernier qu’il serait un atout pour le Barça dans le cadre d’une prolongation de contrat de Messi s’il venait à être élu. Ce qui est chose faite. Et le nouvel homme fort du club culé n’a pas perdu de temps en partageant sa confiance quant aux chances du Barça de conserver Messi après son élection tout en glissant un tacle au PSG. « Paris a manqué de respect au Barça en parlant publiquement de Messi. Un joueur peut publiquement souhaiter la venue du meilleur joueur de l'histoire. Un club, non. Leonardo s'est trompé et je pense qu'il le sait. C'est un homme de football. Je suis sûr que le PSG a bien compris le message ». Le PSG reste cependant en course pour s’attacher les services de Messi, dont le contrat court jusqu’en juin prochain. Cependant, il ne faudra pas compter sur Mauricio Pochettino pour jeter de l’huile sur le feu concernant le dossier Lionel Messi.

« Bien sûr, à l'avenir, nous aurons le temps de discuter de différentes choses »