Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un premier grand chantier se profile pour Joan Laporta !

Publié le 9 mars 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a été élu président du FC Barcelone ce dimanche, Joan Laporta aurait l’intention de boucler plusieurs prolongations de contrat à l’occasion du début de son nouveau mandat.

Après plusieurs mois d’une intense campagne électorale, le nouveau président du FC Barcelone a été élu ce dimanche. Et sans grande surprise, c’est le favori Joan Laporta qui a été plébiscité par les Socios barcelonais face à Victor Font et Toni Freixa. Ce faisant, l’avocat de profession effectue son grand retour au Barça après en avoir été le président entre 2003 et 2010. Cependant, le moins que l’on puisse dire est qu’il aura rapidement du pain sur la planche. En effet, outre devoir redresser un club qui fait face à de grandes difficultés sportives et économiques ces dernières années, Joan Laporta devra s’occuper en premier lieu des prolongations de certains joueurs du FC Barcelone, à commencer par celle de Lionel Messi. Comme le10sport.com vous l’a révélé, son élection pourrait maintenant ouvrir la porte à la prolongation de celui qu’on surnomme La Pulga , son bail actuel expirant le 30 juin prochain.

Tout est possible pour Sergi Roberto !

Mais l’Argentin est loin d’être le seul joueur concerné dans ce projet puisque trois autres joueurs pourraient prochainement être approchés dans l’optique d’un renouvellement de contrat en plus d’Ousmane Dembélé, avec qui les discussions dureraient depuis maintenant plusieurs semaines. À en croire les informations dévoilées par Mundo Deportivo , Sergi Roberto ferait parti des joueurs concernés. Mais pour l’heure, le quotidien catalan précise que rien n’a encore été fixé pour son avenir malgré son contrat expirant le 30 juin 2022. L’avenir du polyvalent joueur formé au sein de la Masia dépendra de Ronald Koeman et de la direction, et ce alors qu’il aurait fait l’objet d’une offre chiffrée à 60 M€ il y a un an, montant que réclamerait le FC Barcelone à chaque fois qu’un club s’intéresse à lui. Cependant, si tout serait donc possible pour le héros de la Remontada face au PSG il y a quatre ans, la position du Barça serait bien plus claire avec les jeunes Ilaix Moriba et Oscar Mingueza. Concrètement, à en croire Mundo Deportivo , le Barça aurait l’intention de renouveler les deux hommes.

Ilaix Moriba et Oscar Mingueza bientôt prolongés ?