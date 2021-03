Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos lance un appel du pied à Lionel Messi !

Publié le 9 mars 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 9 mars 2021 à 8h16

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Lionel Messi, Marquinhos a livré son ressenti sur l'éventuel recrutement de la star du FC Barcelone.

En fin de contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain, Lionel Messi aura l’occasion à cette date de quitter son club de toujours afin de relever un ultime challenge dans sa carrière s’il ne prolonge pas. Et le PSG n’aurait pas l’intention de passer à côté de cette opportunité ! En effet, le club parisien est annoncé avec insistance sur les traces de celui qu’on surnomme La Pulga , et ce dans un contexte où le Barça présidé par Joan Laporta depuis dimanche soir ne désespère pas encore de parvenir à un accord avec le natif de Rosario pour qu’il paraphe un nouveau bail. Mais si la perspective de réunir Lionel Messi et Neymar plairait grandement aux dirigeants du PSG, Marquinhos ne semble pas faire de la venue de l’international argentin une finalité même si ce renfort ne lui déplairait pas.

« N'importe qui voudrait jouer avec Messi »