Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un obstacle de taille se profile pour Laporta dans ce dossier à 0€ !

Publié le 9 mars 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de David Alaba, le dossier pourrait s’avérer délicat à boucler pour les Catalans sur le plan économique.

Il sera sans aucun doute l’une des principales attractions de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, après avoir annoncé son départ du Bayern Munich en fin de saison il y a quelques semaines, David Alaba sera libre de rejoindre l’écurie de son choix une fois son contrat en Bavière terminé le 30 juin prochain. Et dans cette optique, bon nombre de clubs se seraient positionnés pour l’accueillir. Le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore des clubs agnelais ont été annoncés sur ses traces, tandis que le PSG surveille lui-aussi le dossier comme le10sport.com vous l’a annoncé.

Joan Laporta va devoir trouver un juste équilibre financier pour David Alaba !