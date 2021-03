Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va passer la seconde dans le dossier Alaba !

Publié le 9 mars 2021 à 11h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone fait partie des clubs annoncés sur les traces de David Alaba, le club catalan pourrait prochainement mettre un coup d’accélérateur dans le dossier.

Il est désormais acté que David Alaba n’évoluera plus au Bayern Munich la saison prochaine. En effet, arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain, l’international autrichien a dernièrement annoncé qu’il allait quitter la Bavière puisqu’il souhaite relever un nouveau challenge. Et cela aurait éveillé l’interêt de bon nombre de clubs européens ! En effet, le FC Barcelone et le Real Madrid ont tous deux été annoncés sur les traces de David Alaba dernièrement, tandis que le PSG surveille également le dossier comme le10sport.com vous l’a annoncé. Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, le Barça commencerait à s’activer dans la course à la signature de l’actuel joueur du Bayern Munich.

Les discussions entre le Barça et David Alaba vont se poursuivre !