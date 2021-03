Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a trouvé son nouveau Pep Guardiola…

Publié le 9 mars 2021 à 5h15 par T.M.

En 2008, lors de sa première expérience à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta avait décidé de faire confiance à Pep Guardiola sur le banc blaugrana. Et pour son nouveau mandat, il pourrait bien réaliser une opération similaire…

La réponse est tombée ce dimanche soir et comme attendu, Ronald Koeman a été élu président du FC Barcelone. Connaissant bien ce poste, il retrouve donc la tête du club catalan avec de grosses missions à remplir. Alors que Laporta va notamment rapidement s’occuper du cas Lionel Messi, celui de Ronald Koeman pourrait également se retrouver prochainement au centre des débats. Et du côté du Barça, Joan Laporta pourrait bien réitérer l’expérience, très concluante, qu’il avait opérée en 2008 en nommant Pep Guardiola sur le banc blaugrana, lui qui n’avait alors jamais entraîné au plus haut niveau.

