Mercato - PSG : Le Barça prévient Al-Khelaïfi pour Lionel Messi !

Publié le 8 mars 2021 à 15h45 par D.M.

Rafael Yuste, qui pourrait être nommé vice-président du FC Barcelone, est convaincu que Lionel Messi rejettera les appels du PSG et de Manchester City pour rester en Catalogne la saison prochaine.

L’avenir de Lionel Messi devrait être l’un des dossiers prioritaires de Joan Laporta. Elu ce dimanche au poste de président du FC Barcelone, le dirigeant catalan entretient une très bonne relation avec l’attaquant argentin, qui pourrait prolonger son contrat avec la formation blaugrana comme le 10 Sport vous l’avait annoncé dès le 9 février. Lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain, Messi devrait prochainement recevoir une offre de prolongation de la part de Joan Laporta, qui tente de le retenir. Courtisé par le PSG et Manchester City, l a Pulga devrait, néanmoins, attendre la fin du championnat avant de dévoiler sa décision.

« Je suis convaincu que Messi continuera au FC Barcelone »