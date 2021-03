Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann en danger au Barça ?

Publié le 9 mars 2021 à 4h45 par T.M.

Avec Joan Laporta comme nouveau président, le FC Barcelone va pouvoir entamer un nouveau cycle. Et il pourrait bien ne pas y avoir de place pour Antoine Griezmann.

Ce dimanche, avec une large avance, Joan Laporta a été élu président du FC Barcelone. Retrouvant cette fonction, il aura la lourde tâche de remettre le club catalan sur de bons rails. Mais la question sera de savoir avec qui. A peine nommé, Laporta a fait part de ses intentions de régler au plus vite l’avenir de Lionel Messi. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’avait révélé, avec Joan Laporta, l’Argentin envisagerait de prolonger au Barça. En revanche, pour Antoine Griezmann, l’avenir pourrait ne pas forcément s’écrire du côté du Camp Nou.

Un recrutement débloqué par Griezmann ?