Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Dembélé, Koeman… Laporta est sur tous les fronts !

Publié le 8 mars 2021 à 16h30 par Th.B.

Dimanche soir, Joan Laporta a officiellement été élu président du FC Barcelone. Connaissant bien la maison, ayant occupé ce poste de 2003 à 2010, Laporta aurait déjà coché ses premiers dossiers chauds : Lionel Messi et Ousmane Dembélé tout en scellant le feuilleton Koeman. Ou du moins, pour le moment.

À peine élu président du FC Barcelone, les élections ayant eu lieu dimanche, Joan Laporta semble s’être déjà mis au travail. Ce lundi, le nouvel homme fort du Barça s’est rendu à la Ciutat Esportiva afin de rencontrer l’équipe de basket, l’équipe de football féminin et l’équipe première du FC Barcelone. Omniprésent, l’ancien président du Barça de 2003 à 2010 va entamer son nouveau mandat par un match couperet mercredi soir au Parc des princes face au PSG pour le compte des 1/8èmes de finale retour de Ligue des champions. Mais c’est également en coulisse que le président du FC Barcelone tirerait ses premières ficelles. Dès sa victoire, Laporta a assuré en conférence de presse qu’il voyait Lionel Messi rester au club. Alors que le contrat du capitaine du club blaugrana expirera en juin prochain, Joan Laporta fait de sa prolongation une véritable priorité. Selon Fabrizio Romano, le dossier Ousmane Dembélé serait également d’une importance capitale aux yeux du nouveau président. Dans sa rubrique Here We Go , le journaliste de CBS Sports notamment a expliqué qu’il faisait de la prolongation du Français, sous contrat jusqu’en juin 2022, une opération de la plus haute importance. Joan Laporta placerait donc une confiance absolue en les deux armes offensives du Barça les plus en jambes de ces derniers temps. Et il en serait de même pour Ronald Koeman.

Koeman totalement soutenu, mais Arteta et Xavi seraient des options à terme !