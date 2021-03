Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Lionel Messi, Joan Laporta s’est fixé une nouvelle priorité !

Publié le 8 mars 2021 à 14h00 par Th.B.

Ousmane Dembélé dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 au FC Barcelone. Pour le moment, aucune signe d’une potentielle prolongation de contrat n’est à signaler. Cependant, Joan Laporta pourrait bien changer la donne dans cette opération.

Le FC Barcelone pourrait bien être contraint de vendre Ousmane Dembélé cet été. En effet, le contrat du champion tricolore court jusqu’en juin 2022 et son avenir serait scellé en cas d’absence d’un accord pour une prolongation de contrat du point de vue de la nouvelle direction du FC Barcelone. Revenu à son meilleur niveau ces derniers temps, Ousmane Dembélé fait des différences comme à son habitude sur les terrains et se montre également décisif, en attestent ses deux réalisations lors des deux dernières rencontres face au FC Séville. D’après ESPN, Dembélé serait heureux au Barça alors que le club songerait à lui proposer un nouveau contrat.

La prolongation de Dembélé serait une priorité de Laporta !