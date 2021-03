Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé a tout gagné au Barça !

Publié le 7 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

Un temps indésirable au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a mis tout le monde dans sa poche et serait sur le point d’être récompensé avec une prolongation de contrat.

Depuis son recrutement à l’été 2017 pour combler le vide laissé par le départ de Neymar au PSG, Ousmane Dembélé n’avait pu, jusqu’à cette saison, ne se distinguer que par des éclairs de génie. En effet, régulièrement blessé, le champion du monde tricolore faisait preuve d’une irrégularité qui dérangeait le FC Barcelone. D’ailleurs, dans le grand feuilleton Neymar à l’été 2019, Dembélé aurait pu être utilisé par le Barça afin de mettre sur pied un échange XXL. Finalement, Ousmane Dembélé est resté au club culé et montre toute l’étendue de son talent sous les ordres de Ronald Koeman cette saison, en attestent ses récentes performances face au FC Séville en Coupe du roi et en championnat notamment. Mais comment Dembélé a-t-il changé la donne ?

Dembélé a mis tout le monde d’accord, et pourrait être prolongé !