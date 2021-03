Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino donne le ton pour les dossiers Neymar et Mbappé !

Publié le 9 mars 2021 à 14h45 par Th.B.

N’ayant toujours pas prolongé leurs contrats respectifs qui expireront en juin 2022 avec le PSG, Neymar et Kylian Mbappé font considérablement parler d’eux dans la presse. Mais chez Mauricio Pochettino, la confiance règnerait.

Entraîneur du PSG depuis le 2 janvier dernier, Mauricio Pochettino a pu voir tout ce que Kylian Mbappé et Neymar apportent au Paris Saint-Germain et surtout, ce que le club parisien est en mesure d’offrir aux deux stars du football mondial. Et alors que les rumeurs fusent sur l’avenir de Kylian Mbappé, annoncé en Angleterre et surtout en Espagne au Real Madrid et au FC Barcelone, sa prolongation de contrat ne semble pas se préciser. Du côté de Neymar, un accord total n’était pas à signaler ces derniers temps entre son clan et le PSG comme le10sport.com vous le signalait début février. Néanmoins, Mauricio Pochettino reste optimiste quant aux capacités du PSG de boucler ces deux dossiers bouillants.

Pour l’avenir de Neymar et de Mbappé, Pochettino est « confiant »