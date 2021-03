Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar lâche un indice de taille pour son avenir !

Publié le 9 mars 2021 à 12h15 par Th.B.

Neymar semble certes avoir cultivé le désir de revenir au FC Barcelone par le passé, mais son avenir ne s’écrirait nulle part ailleurs qu’au PSG à présent.

Le PSG est en très bonne posture pour prolonger le contrat de Neymar, bien qu’un accord total ne soit pas trouvé comme le10sport.com vous l’assurait en exclusivité le 1er février dernier. On vous révélait d’ailleurs en juillet dernier que Neymar est comme un poisson dans l’eau à Paris et que cette situation n’était encore jamais survenue depuis son arrivée dans la capitale en 2017. D’ailleurs, The Athletic est revenu ce mardi sur les regrets éprouvés par le Brésilien et son désir de revenir au FC Barcelone quelques mois seulement après son départ pour le PSG. Mais tout cela est désormais de l’histoire ancienne puisque son avenir s’écrirait au PSG selon l’un de ses proches.

« Il est très heureux au PSG, il n'a besoin de rien »