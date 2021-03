Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino en rajoute une couche sur l'avenir de Mbappe !

Publié le 9 mars 2021 à 14h10 par A.M.

Présent en conférence de presse ce mardi en marge du choc contre le FC Barcelone, Mauricio Pochettino a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Une question qu'il a rapidement balayée.

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions, et à Paris, la volonté est claire. Ces derniers jours, Mauricio Pochettino affichait effectivement sa volonté de voir son attaquant prolonger son bail qui court actuellement jusqu'en juin 2022 : « Nous avons construit une relation naturelle depuis deux mois. On a une excellente relation. Sans aucun doute le club et moi voulons qu'il reste. C'est toujours une décision de deux parties, le club et le joueur. C'est un joueur très important pour l'équipe. J'espère qu'il restera ici de nombreuses années ici . » Et l'entraîneur du PSG a de nouveau été interrogé à ce sujet ce mardi.

«C'est une question que le club étudie»