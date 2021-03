Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce joli coup, le Qatar devra lâcher 20M€ !

Publié le 9 mars 2021 à 13h15 par A.M.

Révélation de la saison en Ligue 1, Romain Faivre ne manquera pas de sollicitations cet été, notamment venues du PSG, dont l'intérêt a été révélé par le10sport.com. Mais Brest ne compte pas brader son jeune élément.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Romain Faivre a tapé dans l'œil des recruteurs du PSG. Il faut dire que le joueur de 22 ans réalise une excellente saison avec Brest qui a déboursé 400 000€ pour l'attirer en provenance de l'AS Monaco l'été dernier. Un très joli coup pour le club breton qui a vu l'international Espoirs exploser cette saison en Ligue 1. Conscients de l'intérêt qu'il peut susciter, les dirigeants brestois n'ont pas perdu de temps pour blinder Romain Faivre qui a prolongé son contrat jusqu'en 2025 seulement quatre mois après son arrivée. Une situation qui permet au club breton d'être en position de force l'été prochain.

Pour Faivre, ce sera au moins 20M€