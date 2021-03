Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce qui en dit long sur l’avenir de Messi…

Publié le 9 mars 2021 à 12h00 par Th.B.

Annoncé du côté du PSG ou encore de Manchester City, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone en fin de saison. Cependant, d’après Jordi Cruyff, le capitaine du Barça semble totalement impliqué au sein du club culé.

Selon la RAC1 , Jordi Cruyff devrait avoir un rôle dans l’administration de Joan Laporta et pourrait tenir le poste de secrétaire technique. Le journaliste Oriol Domenech assurait d’ailleurs récemment que Cruyff serait susceptible d’atterrir ce mercredi à Barcelone. Une information démentie par le principal intéressé qui a fait passer le message suivant. « Je ne voyagerai pas à Barcelone mercredi. Pour le moment, je n’ai pas été contacté par le Barça et quoi qu’il arrive à l’avenir, se fera toujours avec l’accord du Shenzhen Kaisa Group » . Néanmoins, Jordi Cruyff a profité de son passage sur les ondes de la Cadena SER afin de livrer son ressenti sur l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone, lui qui est pisté par le PSG et Manchester City notamment, et dont le contrat court jusqu’en juin prochain au Barça .

« Seul Messi peut répondre à cette question, mais… »