Mercato - PSG : Une date cruciale fixée dans le dossier Mbappé ?

Publié le 9 mars 2021 à 18h15 par B.C.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché pour son avenir. Malgré le forcing de sa direction, l’attaquant pourrait attendre l’été prochain avant de donner une réponse.

Alors que son contrat court jusqu’en juin 2022 avec le PSG, et que les prétendants ne manquent pas pour lui, Kylian Mbappé n’a toujours tranché pour son avenir. L’Équipe annonce ce mardi dans ses colonnes que l’international français souhaite encore prendre un temps de réflexion avant de donner une réponse à son club. Pourtant, le PSG souhaite être rapidement fixé afin de pouvoir anticiper un éventuel départ de sa star dès cet été. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision », confiait dernièrement Leonardo, au micro de France Bleu . Malgré ce gros forcing de la part du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourrait encore attendre quelques mois avant de répondre aux approches de sa direction.

Une réflexion qui pourrait durer jusqu’à l’été