Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli annonce déjà la couleur pour son recrutement !

Publié le 9 mars 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

Présenté en conférence de presse ce mardi, Jorge Sampaoli a livré ses premiers mots en tant que nouvel entraîneur du club phocéen. Et le technicien argentin a déjà évoqué le prochain mercato estival…

Une nouvelle ère débute à l’OM ! Il y a dix jours, au moment de nommer Pablo Longoria à la présidence du club phocéen à la place de Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt annonçait également l’arrivée de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur. L’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine, qui vient de mettre un terme à son aventure à l’Atlético Mineiro, va donc tenter de redresser au plus vite la situation à l’OM. Et pour mener à bien sa mission sur le long terme, Sampaoli devra notamment gérer le prochain mercato estival en gérant notamment les joueurs annoncés sur le départ ainsi que son recrutement. Mais a-t-il déjà reçu des garanties ?

« Nous allons travailler avec le président »

Interrogé lors de sa conférence de presse de présentation ce mardi, Jorge Sampaoli a tout d’abord affiché son envie de changer le visage de l’OM sur le plan tactique : « Oui c'est mon souhait de mette en place une philosophie de jeu. On a commencé à proposer de outils pour sortir de ce moment difficile », a expliqué l’entraîneur argentin, avant de se prononcer plus en détail sur le mercato : « Si j’ai reçu des garanties pour le recrutement ? Ca relève du moyen terme. Tout d'abord on s'attelle au travail de diagnostic de l'équipe pour bien finir le championnat. Après, à moyen terme nous allons travailler avec le président et on saura où recruter mais dans un premier temps, il s'agit de faire progresser l'équipe rapidement », indique Sampaoli. Et le prochain mercato estival s’annonce donc agité à l’OM…

Plusieurs dossiers chauds à gérer

En effet, le nouvel entraîneur de l’OM devra gérer plusieurs cas épineux, à commencer par les éléments arrivant en fin de contrat comme Florian Thauvin, Valère Germain ou encore Jordan Amavi. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, ce dernier s’est récemment vu proposer un nouveau contrat de trois ans par la direction de l’OM. Par ailleurs, les informations en provenance d’Italie indiquent depuis plusieurs semaines qu’Arkadiusz Milik, actuellement prêté par Naples, pourrait être transféré au sein d’une autre écurie de Serie A l’été prochain avec une clause à 12M€. En clair, Sampaoli doit déjà faire face à de nombreuses incertitudes liées au mercato, et l’entraîneur argentin espère certainement avoir quelques garanties afin de pouvoir débuter son projet à l’OM.