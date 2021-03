Foot - Mercato

Mercato - Officiel : L'Arabie Saoudite s'offre un club français !

Publié le 9 mars 2021 à 15h04 par La rédaction

Décidemment bien décidé à s'implanter dans le football, l'Arabie Saoudite débarque à Châteauroux par le biais de United World, groupe du prince saoudien Abdullah bin Mosaad.

Depuis plusieurs mois, l'Arabie Saoudite fait beaucoup parler dans le football. Alors que le Qatar et Dubaï sont déjà bien implantés, les Saoudiens veulent suivre l'exemple de leurs voisins du Golfe. Dans cette optique le PIF chercherait à rachetait l'Inter Milan tandis que le nom d'Al-Walid bin Talal circule du côté de l'OM. Mais c'est finalement Châteauroux qui passe sous pavillon saoudien. United World, groupe du prince saoudien Abdullah bin Mosaad qui est déjà propriétaire des clubs de Sheffield United, Beerschot V.A. et Al-Hilal, vient officiellement de racheter le club de Ligue 2. « United World est fier d’annoncer l’acquisition du club de football français, La Berrichonne de Châteauroux, évoluant actuellement en Ligue 2 – 2e division du football français », précise le communiqué de La Berrichonne où Michel Denisot devrait reprendre son rôle de président. Jérôme Leroy pourrait devenir directeur sportif et Marco Simone entraîneur. Il faut dire que le temps puisque Châteauroux pointe à la dernière place de Ligue 2 avec huit points de retard sur le barragiste à 10 journées de la fin de la saison...