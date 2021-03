Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour Sergio Agüero

Publié le 9 mars 2021 à 14h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG et du FC Barcelone, Sergio Agüero semblerait destiné à rejoindre le club catalan en fin de saison. Mais ce dossier ne devrait pas être bouclé dans les prochains jours voire prochaines semaines. Explications.

Nommé président du FC Barcelone par les dizaines de milliers de votants dimanche, Joan Laporta prévoirait de considérablement renforcer l’effectif du Barça cet été. Pour ce faire, la nouvelle direction du club culé prévoirait de profiter des belles opportunités de marché comme celle que propose Sergio Agüero. En fin de contrat en juin prochain, le buteur de Manchester City pourrait quitter le club libre. Et alors que le PSG serait sur les rangs pour accueillir celui qui est surnommé El Kun , Agüero souhaiterait rejoindre le FC Barcelone d’après Mundo Deportivo. Mais pour connaître le fin mot de l’histoire, il faudra patienter.

Pas de décision avant la fin de la saison ?