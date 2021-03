Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avenir, prolongation… Paris est impatient pour Neymar !

Publié le 9 mars 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que Neymar est annoncé proche de prolonger son contrat expirant actuellement le 30 juin 2022, Mauricio Pochettino et Marquinhos ne cachent pas leur impatience dans l’attente du dénouement final du feuilleton.

Arrivé au PSG en 2017, Neymar a longtemps eu l’intention de quitter le club de la capitale. Pire encore, à en croire une source proche du Brésilien interrogée par The Athletic , il aurait même regretté sa venue à Paris quelques mois seulement après son transfert. Cependant, tout cela appartient désormais au passé ! Et pour cause, comme le10sport.com vous l’a annoncé l’été dernier, Neymar est désormais comme un poisson dans l’eau au PSG et à Paris, à tel point qu’il aimerait y prolonger son contrat. Et justement, le médaillé d’Or aux Jeux Olympiques 2016 serait tout proche de rempiler pour quatre saisons supplémentaires au sein des pensionnaires du Parc des Princes d'après les différents échos parus dans la presse ces dernières semaines.

« C’est très important que Neymar reste », confie Marquinhos

Ainsi, l’avenir de Neymar s’écrit plus que jamais au PSG, club au sein duquel son entourage assure qu’il est réellement épanoui à l’heure actuelle. « C'est un gars très professionnel. Il est très heureux au PSG, il n'a besoin de rien. Il veut une bonne équipe autour de lui, la meilleure. Alors il y est heureux maintenant », a indiqué une source relativement proche du joueur de 29 ans à The Athletic . Et au sein du PSG, tout le monde à hâte de voir cette prolongation être officialisée, à commencer par Marquinhos, qui ne cache pas qu’il serait ravi de voir son compatriote rester à ses côtés à Paris pour encore de nombreuses années. « C’est très important que Neymar reste. Je l’aime beaucoup, c’est un grand ami, un joueur exceptionnel, un grand leader de l'équipe. Je le connais bien, c'est un compétiteur né pour ces moments clés, et cela lui a fait mal de rater ce match à Barcelone. Mais cela l'a aidé à travailler dur pour être de retour pour le match. Ce serait formidable de continuer à jouer avec Neymar, j'espère que la situation pourra se concrétiser au plus vite. En tant qu'ami aussi, j'aimerais l'avoir encore plus longtemps ! », a a indiqué Marquinhos à l’occasion d’un entretien accordé à Isabela Pagliari.

« Je suis confiant », affirme Mauricio Pochettino