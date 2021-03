Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans ce gros dossier à 0€ ?

Publié le 9 mars 2021 à 13h10 par A.M.

Malgré un désaccord sur la question salariale, l'AC Milan serait très confiant en interne pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma.

Depuis plusieurs mois, l'avenir de Gianluigi Donnarumma ne cesse de faire parler. Régulièrement annoncé sur le départ, le portier italien ne manquait pas de prétendants puisque Chelsea, la Juventus et surtout le PSG ont tenté de le recruter ces dernières saisons. En vain jusque-là, mais la situation est bien différente puisque l'international italien n'a toujours pas prolongé son bail à l'AC Milan qui prend fin en juin prochain. Une situation qui a relancé l'intérêt du PSG et de Leonardo, mais le club lombard ne semble pas s'inquiéter pour autant.

Milan très confiant pour Donnarumma