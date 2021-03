Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avenir, prolongation… Marquinhos envoie un message fort à Neymar !

Publié le 9 mars 2021 à 9h10 par H.G.

Alors que Neymar est annoncé proche de prolonger son contrat au PSG, Marquinhos ne cache pas qu’il espère de tout coeur que son compatriote renouvellera son bail à Paris.

Arrivé au PSG à l’été 2017, Neymar a longtemps voulu quitter le club de la capitale, comme ce fut le cas à l’été 2019. Seulement voilà, les envies d’ailleurs de l’international brésilien se sont désormais dissipées. En effet, l’ancien joueur du FC Barcelone est désormais pleinement épanoui à Paris comme le10sport.com vous l’a annoncé, à tel point qu’il serait maintenant tout proche de prolonger son contrat au PSG pour quatre saisons supplémentaires à en croire de nombreuses informations parues dans la presse ces dernières semaines. Ainsi, tout le monde attend avec impatience l’annonce officielle de cette prolongation de Neymar, à commencer par Marquinhos. En effet, le capitaine du PSG ne cache pas qu’il aimerait voir son compatriote rester dans l’équipe parisienne le plus longtemps possible tant il est un joueur crucial.

« J'espère que la situation pourra se concrétiser au plus vite »