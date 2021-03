Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar n’a pas baissé les armes pour Lionel Messi !

Publié le 9 mars 2021 à 8h45 par Th.B.

Proche de prolonger au PSG depuis plusieurs semaines, les négociations semblant progresser entre les deux parties, Neymar mettrait bel et bien les pieds dans le plat afin de convaincre Lionel Messi de le rejoindre à Paris.

Neymar bientôt prolongé au PSG ? Les médias sont unanimes pour dire que ça chauffe entre les dirigeants parisiens et la star brésilienne et que les bases d’un accord semblent être posées. Le 1er février dernier, le10sport.com vous assurait après une prise d’information auprès des proches de Neymar que les discussions avaient bien lieu, mais que le PSG devait fournir un ultime effort pour obtenir l’aval et la signature de son numéro 10. Ce dossier serait dans sa phase finale. Et à en croire L’Équipe , Neymar serait bel et bien proche de prolonger son aventure parisienne entamée à l’été 2017. Le Brésilien prévoirait même de la poursuivre avec Lionel Messi.

Neymar continuerait son forcing auprès de Messi