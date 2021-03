Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle en moins pour Leonardo avec Mbappé !

Publié le 9 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 au PSG, l’avenir de Kylian Mbappé reste indécis. Notamment, il ne faudrait pas s’attendre à voir l’attaquant parisien arborer la tunique de Manchester City de sitôt.

Comme Leonardo l’a récemment confié à France Bleu Paris , le PSG doit prendre une décision pour Kylian Mbappé et selon le directeur sportif du Paris Saint-Germain, on arriverait au moment de la décision concernant une éventuelle prolongation de contrat. En effet, le champion du monde tricolore est engagé envers le PSG jusqu’en juin 2022. En cas d’absence d’accord pour un nouveau bail, Leonardo n’aura pas d’autres options que de le vendre à l’intersaison. Et alors que Liverpool, le Real Madrid ou en encore le FC Barcelone surveilleraient avec attention l’évolution de sa situation, un cador ne jettera pas son dévolu sur Mbappé.

Après le Bayern Munich, City ne veut pas entendre parler de Mbappé