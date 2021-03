Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir prendre son mal en patience dans ce dossier !

Publié le 9 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG et ayant la particularité d’être libre de tout contrat en juin prochain, Georginio Wijnaldum ne sait pas de quoi son avenir sera fait ou ne veut pas s’attarder sur la question.

Le PSG chercherait à recruter un nouveau joueur au milieu de terrain dans le cadre du mercato estival. Pour ce faire, Leonardo multiplierait les pistes dans ce secteur de jeu à l’approche de la session des transferts. Les profils de Paul Pogba et de Georginio Wijnaldum seraient notamment appréciés du directeur sportif du PSG. Cependant, le flou règne que ce soit pour le champion du monde ou le joueur de Liverpool. Alors qu’il est sous contrat avec les Reds jusqu’en juin prochain, Wijnaldum laisse planer le doute concernant son avenir.

« Quand il y aura des nouvelles, nous les ferons sortir »